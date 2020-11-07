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فن

فقدت حاسة الشم.. بسمة تكشف أعراض فيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
أكدت الفنانة بسمة أنها تحاول الإلتزام بتعليمات الطبيب، وتقضي أغلب يومها نائمة، مشيرة إلى أنها فقد تماما حاسة الشم والتذوق.

وأشارت خلال حديثها لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أنها كانت تشعر بألم في الظهر، ولكنها اعتقدت انه من تأثير الأحذية المرتفعة أثناء حضورها مهرجان الجونة، ولكن التحاليل أظهرت إيجابية العينية وإصابتها بفيروس كورونا.

كانت الفنانة بسمة قد نشرت توضيحا عبر حسابها على فيسبوك، بعد إعلان إصابتها بكورونا.

وكتبت" قائلة: "للتوضيح بس، مكنتش أفضل أني أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لأني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال. 

وتابعت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لاني واضح اني اهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، اتعلمت الدرس، واتعلمت اهمية الاجراءات الاحترازية، مضيفة: "كمان شكر واجب لوزارة الصحة، وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شك".
 
وختمت قائلة: "غير كده بقى، انا قاعدة مستنية نص الاسبوع بفارغ الصبر عشان ابدا اعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله".

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