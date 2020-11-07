أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور

فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى. نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا كبيرا للفنان أحمد سعد، بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك





حيث شاركوا بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى اداء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان محمد متولى.









وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه).





ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.



