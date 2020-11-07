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محافظات

أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
أحمد سعد يشعل مهرجان
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية
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أحمد بسيوني
نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا كبيرا للفنان أحمد سعد، بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى.

حيث شاركوا بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى اداء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان محمد متولى.


وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف  التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه).

ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا  بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.

وتستمر فعاليات المهرجان بحفل فنى غدا لنجوم الأوبرا مى فاروق..سومة ..امجد العطافى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور
أحمد سعد يشعل مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية.. صور

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