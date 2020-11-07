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بين الناس

نفق الدائرى فى الكونيسة بالعمرانية محاصر بأكوام القمامة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن صابر جلال محمد حسن ، المقيم العمرانية محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة أسفل وبجوار نفق دائرى الكونيسة.

ويقول فى شكواه : نعانى من تراكم القمامة أسفل وبجوار نفق دائرى الكونيسة وعدم رفع القمامة وتحول المكان لفرز القمامة، ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والباعوض وتجمع النباشين، فى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بالنظافة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة فى حين أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون جدوى.

وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى 

للتواصل مع القارئ

 01222819919 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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