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توك شو

عيطت لما كلمتني.. أمير كرارة يروي لحظات إصابة والدته بالسرطان.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
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إسراء صبري
قال الفنان أمير كرارة، أن آخر حوار كان بينه وبين والدته أثناء وجودها في المستشفى، قائلا: "كانت بتوصيني على اخواتي.. وهي مكنتش بتتكلم وكانت في آخر أيامها".

وأضاف،:"عمري ما انسى وقت ما والدتي قالت لي أنها تعبانة، معقبا: "قالتلي جملة غريبة وصعبة..قالتلي أنا عندي سرطان يا أمير وعيطت".

وتابع "كرارة" خلال حواره ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مكنتش بحب البامية وفي آخر أيام والدتي المستشفى جابت الأكل وكان بامية وهي ضحكت..ووقتها قولتلها قومي وأنا مش هعترض على أي أكل تاني..ومن وقتها وأنا بقيت احب البامية".

وأوضح: كانت بتعمل كل حاجة لوحدها، معقبا: بعد ما قفلت معاها قعدت أعيط وأحمد أخويا لما عرف عيط هو كمان".

وأكمل: كان فيه غلطة طبية وهو أن المرض ينتشر في جسمها بالسرعة دي ولكنه كان قضاء"، معقبا: "بعد وفاتها قعدت 6 سنين بقول يا أمي".

ولفت إلى أن بعد وفاة والدته بقى هو وأخته الصغيرة في المنزل بعد زواج باقي أخواته، متابعا: كانت مسؤولية وحمل كبير عليا وكنت لسه في بداية طريقي في التمثيل".

وواصل قائلا: والدتي دائما كانت تدعو لي بدعوة معينة وهي "ربنا يفتحها في وشك..وبسمعها دايما بصوتها وبسمعها من الستات الكبار..الجملة بتريحني".

وأشار إلى أن والده تزوج على والدته وكان لهذا تأثير عليها ولكنهم لم ينفصلوا، متابعا: كلنا زعلنا على زعل والدتي وقتها".

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