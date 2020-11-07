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عبد المحسن سلامة: انتخابات النواب سوف تشهد إقبالا كبيرا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب ستنطلق اليوم وستمر بسلام وستشهد إقبالا كبيرا.

 وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أنه رغم ظروف كورونا مرت المرحلة الأولى بصورة طبيعية، وكذالك انتخابات مجلس الشيوخ ولم يتم تلقى أى مخالفة خلال عمليات التصويت.
 
وأوضح سلامة، أن انتخابات مجلس النواب لها طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن المنافسة لن تكون فقط في المحافظات الكبرى ولكن ستكون المنافسة أيضا شرسة في الأقاليم وسيكون هناك أقبال كبير على انتخابات مجلس النواب.
 
وواصل سلامة قائلا، إن لمجلس النواب الدور الأكبر ووجود مجلس الشيوخ هو أمر مهم، حيث إنه سيساعد ويعمل على مزيد من الدراسة.

 وأشار سلامة إلى أن كل القرارات والتشريعات تتم من خلال الغرفتين، وأى قانون سيكون له المزيد من الدراسة وهذا سيعود بالنفع على المواطن.

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