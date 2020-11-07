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أخبار العالم

انتخابات أمريكا.. قاض بالمحكمة العليا يأمر بفصل الأصوات في بنسلفانيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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أمر القاضي في المحكمة العليا الأمريكية، صموئيل أليتو، جميع مجالس المقاطعات في بنسلفانيا باتباع توجيهات سكرتيرة الولاية بفصل بطاقات الاقتراع التي يتم تلقيها بعد يوم الانتخابات.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن أليتو قوله إنه إذا تم فرز الأصوات، فيجب عدَها بشكل منفصل.

وفي وقت سابق، طلب الحزب الجمهوري في بنسلفانيا من المحكمة إصدار الأمر، مشيرين إلى أن بعض المقاطعات لا تتبع توجيهات الولاية.

زفي أوراق المحكمة، قال محامو الحزب الجمهوري في  الولاية، إنه "بالنظر إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر قد يحدد التصويت في ولاية بنسلفانيا الرئيس القادم للولايات المتحدة - وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت جميع مجالس المقاطعات تفصل بين بطاقات الاقتراع المتأخرة"، حسب عريضة الحزب الجمهوري.

وأمر وزير خارجية بنسلفانيا بالفعل بفصل أي بطاقات اقتراع تصل بين يومي 4 نوفمبر و6 نوفمبر، عن تلك التي وصلت بحلول يوم الانتخابات. في انتظار التقاضي المستمر.

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