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رياضة

محمد صلاح: فوجئت بنشر فيديو مساعدتي لمتشرد .. وأتمنى أن أساعد بشكل أكبر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على واقعة مساعدته لمتشرد في إنجلترا تعرض للتنمر، خلال فيديو أنتشر على منصات التواصل.

وقال صلاح في حواره لشبكة "بين سبورتس" : "لم أكن أحب أن يُنشر الفيديو عبر الإنترنت، لم أعلم بذلك حيث تفاجئت بنزوله عبر المواقع الإخبارية".

وأضاف: "أحب أن أفعل تلك الأشياء دون أن يعرف أحد، أرى أن ذلك دور من أدواري إذا تمكنت من تغيير شيء ما للأفضل، لا أتحدث عن أشياء كثيرة خارج عالم كرة القدم، ولكن قد هناك بعض الأمور الصغيرة التي أجد نفسي قادرًا على تغييرها للأفضل في مجتمعنا".

 وواصل: "أتمنى أن أساعد بشكل أكبر، أرى أن ذلك جزء من دوري، أحب تغيير الأمور في أي مجتمع، لا أريد قول مجتمعنا لأن البعض قد يغضب أحيانًا عندما أتحدث عن مجتمعنا فقط، ولكن بشكل عام أحب تغيير الأمور للأفضل".

وسينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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