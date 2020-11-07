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رياضة

نفس قيمة عرض عبدالله السعيد.. أحمد فتحي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث الدولي المصري أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، عن كواليس فشل إنضمامه الي صفوف نادي الزمالك في فترات انتقالات مختلفة.

وقال فتحي خلال حديثه لبرنامج "اللعيب": "الزمالك حاول التعاقد معي في شيفيلد مرة واحدة، وبعد ذلك الزمالك تحدث معي مرة وأخبرتهم أنني لا يمكنني أن أفعل ذلك لأنني متمسك بالنادي للغاية ومع الاحترام للزمالك فتلك الخطوة صعبة بالنسبة لي."

وتابع: "فكرة اللعب في الزمالك كانت صعبة بعض الشيء، لأنني لو تركت الأهلي وجمهوره الكبير سيغضب جمهور الفريقين مني، وهذا الشيء لا داعي له، ولم أقم بمساومة النادي يومًا بعرض مبالغ."

وأضاف: "الزمالك فاوضني ورفضت الانتقال له لتمسكي بالأهلي ولأنني لو قمت بتلك الخطوة سأخسر الجمهورين.. والعرض كان كبير للغاية يمكن أن يكون مساوي لما عرض على عبدالله السعيد."

وواصل: "تلقيت عرضًا في بداية الموسم المنقضي من بيراميدز كانوا مستعدين لدفع 25 مليون جنيهًا وتمسكت بالبقاء مع الأهلي خاصة لأننا كنا نستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري وحققنا اللقب وقتها".

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