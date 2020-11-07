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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم السبت الموافق 7-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان"، والدوري الإنجليزي

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون  X  مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

كريستال بالاس X  ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

تشيلسي X  شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

وست هام يونايتد X  فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
هويسكا  X  إيبار  في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

برشلونة X  ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3     

إشبيلية   X  أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد  X  قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X  سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

بينفينتو  X  سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

بارما  X  فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  
 
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت  X  آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5  

ماينز 05  X  شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

أوجسبورج  X  هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

يونيون برلين X  أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

لايبزيج  X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

بوروسيا دورتموند  X  بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
بوردو X  مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

باريس سان جيرمان   X  رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة
العين  X  الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية             

الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية              

النصر     Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية       

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