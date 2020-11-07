مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 7-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان"، والدوري الإنجليزي
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
ماينز 05 X شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة
العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية
الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية
النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية