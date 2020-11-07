مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة



ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة: تقام اليوم السبت الموافق 7-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان"، والدوري الإنجليزي





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2













مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5





ماينز 05 X شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية





الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية





النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية