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أخبار العالم

ولاية جورجيا: نتوقع إعادة فرز الأصوات بسبب الفارق الضئيل بين ترامب وبايدن

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، إنه يتوقع إعادة فرز الأصوات بالولاية بسبب الفارق القليل جدا بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ومنذ قليل قال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن تقدم على ترامب بهامش 4289 صوتا في ولاية جورجيا. 

ومنذ قليل قال ترامب إن كل التقدم الذي حققه في الانتخابات الرئاسية يوم الاقتراع اختفى بمرور الوقت. 

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تقدمت بشكل كبير ليلة الانتخابات قبل أن يختفي التقدم بمرور الأيام وقد يعود التقدم مع إجراءاتنا القانونية".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

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