أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :







- تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر عن أزمة شارة القيادة في منتخب مصر بعد اعتزال اللاعبين القدامي مع الفراعنة.





- كشف نادر شوقي وكيل أعمل رمضان صبحي لاعب بيراميدز السابق عن كواليس مفاوضات اللاعب مع الأهلي والتي كانت رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.





- علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا على انتقال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز.





صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب أوكسلاد تشامبرلين وتياجو ألكانترا عن مباراة مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من البريميرليج.







