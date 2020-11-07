أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
- تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر عن أزمة شارة القيادة في منتخب مصر بعد اعتزال اللاعبين القدامي مع الفراعنة.
- كشف نادر شوقي وكيل أعمل رمضان صبحي لاعب بيراميدز السابق عن كواليس مفاوضات اللاعب مع الأهلي والتي كانت رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.
- علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا على انتقال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز.
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب أوكسلاد تشامبرلين وتياجو ألكانترا عن مباراة مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من البريميرليج.
انتعشت خزينة نادى الزمالك اليوم بمبلغ 6 ملايين جنيه من نادي المصري البورسعيدي، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى بشكل رسمي.
كشفت تقارير مغربية عن تطورات فى ملف رحيل حميد أحداد نجم الزمالك الحالي بعد انتهاء إعارته مع الرجاء البيضاوي.
دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفه مع مسؤولي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.