بنسلفانيا.. 7300 من أصل 9288 من أصوات الجيش ذهبت لبايدن

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن 7300 من أصل 9288 من أصوات الجيش الأمريكي بولاية بنسلفانيا ذهبت للمرشح الديمقراطي جو بايدن.





وقال مركز إديسون للأبحاث إن الرئيس الأمريكي دونال ترامب حصل على 49.2% مقابل 49.6% لبايدن بعد إحصاء 96% من أصوات ولاية بنسلفانيا.





ومنذ قليل قال ترامب إن كل التقدم الذي حققه في الانتخابات الرئاسية يوم الاقتراع اختفى بمرور الوقت.





وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تقدمت بشكل كبير ليلة الانتخابات قبل أن يختفي التقدم بمرور الأيام وقد يعود التقدم مع إجراءاتنا القانونية".





وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.





وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".





وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".





وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.



