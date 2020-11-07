التصديري للغزل: 561 مليون دولار قيمة صادرات القطاع خلال 9 أشهر

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بلغت نحو 561 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، حيث تستحوذ الدول الأوروبية والعربية على 52% من قيمتها خلال تلك الفترة.

وأوضح المجلس فى تقرير حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن صادرات القطاع شهدت تعافيا ملحوظًا خلال الربع الثالث من 2020 بعد أن أصابها الركود خلال الربع الثانى متأثرة بجائحة كوفيد-19.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات مصر من الغزل والمنسوجات برغم من تراجعها بنسبة 14% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2020” لتسجل 146 مليون دولار.

وتستحوذ الدول العربية على 25.8% من إجمالي الصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات بقيمة 145 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بالرغم من حدوث انخفاض فيها بنسبة 16%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات للسوق الأفريقية خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2020” لتسجل 28 مليون دولار بنمو قدره 11%.

تركيا تستحوذ على 35.6% من صادرات الغزل والمنسوجات

واستحوذت 6 دول هي ” تركيا، ايطاليا، الجزائر، ألمانيا، تونس، أمريكا” على 65.2% من صادرات مصر من الغزل والمنسوجات بقيمة 366 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020/ يأتي على رأسها تركيا بقيمة 200 مليون دولار بتراجع قدره 9% مسيطرة على 35.6% من إجمالي تلك الصادرات.

وتراجعت صادرات الغزل والنسيج إلى إيطاليا بنسبة 39% لتسجل 70 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2020″، وللجزائر بنسبة 57% لتبلغ 34 مليون دولار .

وزادت قيمة صادرات الغزل والمنسوجات إلى أمريكا بنسبة 168% لتسجل 12 مليون دولار، ولألمانيا بنسبة 25% لتبلغ 28 مليون دولار، ولتونس بنسبة 12% لتسجل نحو 22 مليون دولار.