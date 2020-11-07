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أخبار العالم

راتب مدى الحياة وحراسة أمنية.. امتيازات يحصل عليها رؤساء أمريكا بعد مغادرة منصبهم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
يتمتع الرؤساء الأمريكيون بامتيازات شتى بينما هما في المنصب يحددها لهم القانون والدستور في الولايات المتحدة ويمنحهم سلطات واسعة وصلاحيات كبيرة.

وينطبق الأمر على الرؤساء الذين تركوا المنصب سواء بعد انتهاء مدة رئاستهم الكاملة وهي 8 سنوات، أو بعد خسارتهم في الانتخابات الرئاسية بعد انقضاء فترة ولايتهم الأولى. 

وحدد القانون الأمريكي لعام 1958 الراتب التقاعدي للرؤساء ليكون مدى الحياة، بينها النفقات الشخصية ونفقات المكتب والرعاية الطبية في مستشفياتٍ عسكرية والتأمين الطبي، والبريد المجاني، إلى جانب الحقّ في الحصول على حماية أجهزة الأمن مدى الحياة.

وفي 1997، تم تعديل هذا القانون، لتقتصر الحماية الأمنية على 10 سنوات فقط من تاريخ الخروج من البيت الأبيض، إلا أن الرئيس السابق باراك أوباما، لغى هذا التعديل لتغطي مدة الحراسة مدى الحياة. 

والراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الرؤساء السابقون من الخزانة يعادل راتب أحد المناصب ويبلغ 203 آلاف و700 دولارًا سنويًا، طبقًا لبيانات العام 2015، كما تتلقى الزوجة معاشًا سنويًا مدى الحياة يبلغ 20 ألف دولار كل عام.

كما يحق للرئيس السابق اختيار شخص ما ليكون مسؤولًا عن إدارة أعماله، وتدفع الدولة راتبه الذي يحدده الرئيس السابق على ألا يتجاوز 150 ألف دولارًا في العام بالأشهر الـ 30 الأولى من تركه للرئاسة، ولا يتجاوز بعد ذلك الـ 96 ألف دولار.

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