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أخبار العالم

محكمة "أريزونا" الأمريكية: 13 نوفمبر نظر دعوى إبطال بطاقات اقتراع لصالح ترامب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
محكمة ولاية أريزونا
محكمة ولاية أريزونا الأمريكية
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أ ش أ
أعلنت محكمة ولاية أريزونا الأمريكية تحديد 13 نوفمبر الجاري موعدا لجلسة استماع دعوى مقدمة من حملة الرئيس دونالد ترامب تزعم إبطال آلاف بطاقات الاقتراع لجمهوريين صوتوا لترامب، بسبب استخدامهم أقلاما من ماركة (شاربي)، في مقاطعة (ماريكوبا). 
وذكرت المحكمة- حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت- أنه سيتم الاستماع للحجج القانونية لدى الشهود خلال الجلسة.
وكان مسؤولو ولاية أريزونا الأمريكية نفوا، أمس الجمعة، بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن إبطال آلاف بطاقات الاقتراع لجمهوريين صوتوا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية التي بدأت الثلاثاء، بسبب استخدامهم أقلاما من ماركة (شاربي).
يذكر أن المقاطعة تعد الأكبر في الولاية التي يتقدم فيها حاليا المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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