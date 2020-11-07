تتولى مناصب قضائية ووزارية.. برلماني: تمكين المرأة أولوية لدى القيادة المصرية

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة أولوية لدى القيادة المصرية، لأن وجودها بالمناصب يعني حياة بلا عنف وحياة تقوم على عاتق الجميع دون تمييز أو فصل.

وأشار النائب في بيان له، إلى التصريحات التي صدرت عن السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية، بأن مصر تدرك أن تمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا هو الركيزة الأساسية لحياة خالية من العنف وعنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).





وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن كلمة الخارجية المصرية للعالم تعني أن تمكين المرأة وفق التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي أولوية مطلقة.





وأكد محسن، أن المرأة في عهد الرئيس السيسي تتولى مناصب قضائية ووزارية ومشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك للثقة التامة في المرأة المصرية وإيمانها التام بالوطن.