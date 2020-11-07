المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة ..أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت ومنها:
"أخبار اليوم"
ملف لـ إنجازات الرئيس السيسي بعنوان "الإتحادية في أسبوع" ينفذه الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تضم افتتحات هامة لتطوير صناعة الأثاث ، ويؤكد لـ "ميركل" أن القيم الدينية ليس لها علاقة بالتطرف .
"الأهرام"
رئيس هيئة الاستثمار يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد .
"اليوم السابع"
الكهرباء توضح حقيقة توفير العداد التقليدي للاستهلاك مقارنة بـ مسبوق الدفع .
"الشروق"
القوى العاملة : توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه .
"مصراوي"
زيادة جديدة .. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة .
"صدى البلد"
المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة .
"سكاي نيوز"
بايدن واثق من الفوز ويتحدث عن "خطة اليوم الأول "
"روسيا اليوم"
الخلاف على " عدد الأصوات والأقدام " ..ترامب يشق طريقة إلى المحاكم .