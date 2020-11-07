المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة ..أبرز مانشيتات صباح البلد

"أخبار اليوم"





ملف لـ إنجازات الرئيس السيسي بعنوان "الإتحادية في أسبوع" ينفذه الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تضم افتتحات هامة لتطوير صناعة الأثاث ، ويؤكد لـ "ميركل" أن القيم الدينية ليس لها علاقة بالتطرف .





"الأهرام"

رئيس هيئة الاستثمار يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد .





"اليوم السابع"

الكهرباء توضح حقيقة توفير العداد التقليدي للاستهلاك مقارنة بـ مسبوق الدفع .





"الشروق"

القوى العاملة : توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه .





"مصراوي"

زيادة جديدة .. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة .





"صدى البلد"

المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة .





"سكاي نيوز"

بايدن واثق من الفوز ويتحدث عن "خطة اليوم الأول "





"روسيا اليوم"

الخلاف على " عدد الأصوات والأقدام " ..ترامب يشق طريقة إلى المحاكم .



