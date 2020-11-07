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المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة ..أبرز مانشيتات صباح البلد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت ومنها:

"أخبار اليوم" 

ملف لـ إنجازات الرئيس السيسي بعنوان "الإتحادية في أسبوع" ينفذه الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تضم افتتحات هامة لتطوير صناعة الأثاث ، ويؤكد لـ "ميركل" أن القيم الدينية ليس لها علاقة بالتطرف  .

"الأهرام" 
رئيس هيئة الاستثمار يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الحرة ببورسعيد .

"اليوم السابع" 
الكهرباء توضح حقيقة توفير العداد التقليدي للاستهلاك مقارنة بـ مسبوق الدفع .

"الشروق" 
القوى العاملة : توفير 2998 فرصة عمل برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه .

"مصراوي" 
زيادة جديدة .. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة .

"صدى البلد" 
المصيلحي يفتتح مركز خدمة المواطنين في طيبة الجديدة .

"سكاي نيوز" 
بايدن واثق من الفوز ويتحدث عن "خطة اليوم الأول "

"روسيا اليوم" 
الخلاف على " عدد الأصوات والأقدام " ..ترامب يشق طريقة إلى المحاكم .

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