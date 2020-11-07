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محافظ كفر الشيخ: غرفة العمليات مستمرة طوال اليوم لمتابعة الأوضاع بالصوت والصورة.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قدم جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في العملية الانتخابية، معقبا: منذ الساعة السادسة صباحا بدأت وزارة الصحة في التعقيم، بالإضافة إلى وزارة المحلية ووضع المظلات لكبار السن، وتحديد مسارات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "نور الدين" خلال مداخلته الهالتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القضاء بدأ في التواجد منذ الصباح الباكر باللجان، بالإضافة إلى التأمين التام من جانب الشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح، أنه تمت توعية المواطنين من قبل الوزارة من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية، معقبا: يجب عليهم اختيار من يمثلهم.

وأكمل: هناك تطبيق للإجراءات الصحية بالتعاون مع الوزارت المعنية، متابعا: الرش والتعقيم المستمر على مدار اليوم قبل وبعد الانتخابات، وأيضا خلال الانتخابات يتم التعقيم، موضحا هناك تعاون من قبل المواطنين من خلال التزامهم بالكمامة والإجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تعمل منذ السادسة صباحا، كما أنها تضم كل الممثلين للجهات المعنية المشاركة في الانتخابات، موضحا أن الوزارة مستمرة طوال اليوم حتى الغلق.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تصل إلى ما يحدث بالخارج بالصوت والصورة من خلال الوسائل التكنولوجية المستخدمة.

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