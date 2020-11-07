برسالة في الدردشة.. طريقة إرسال واستلام الأموال عبر تطبيق واتساب

بدأت خدمة واتساب WhatsApp ، للمدفوعات في العمل بشكل رسمي بداية من أمس الجمعة، لعدد أكبر من المستخدمين في الهند، حيث كان تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك يختبر خدمة الدفع الخاصة به في البلاد منذ أكثر من عام.





وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress" الهندي، منحت شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، الموافقة لخدمة واتساب لبدء العمل بميزة الدفوعات الرقمية، حيث تعتمد الخاصية الجديدة على إطار عمل واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في البلاد لتسهيل تحويل الأموال.









وباستخدام ميزة المدفوعات الجديدة من واتساب سيكون بمقدور المستخدمين في الهند، بدءا من الجمعة، استخدام ميزة إرسال الأموال واستلامها من الأصدقائك والعائلة بسهولة إرسال الرسائل داخل الدردشة.





- كيفية إعداد خدمة الدفع في تطبيق واتساب:





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك، ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية في أعلى يمين الشاشة، ولكن تذكر قبل بدء الخطوات يجب عليك أولًا ربط حسابك المصرفي بالخدمة.

اختر المدفوعات.





الخطوة الثانية: انقر على خيار المدفوعات Payments، ثم إضافة طريقة دفع جديدة، سوف تحصل على قائمة بأسماء البنوك.





الخطوة الثالثة: بعد اختيار اسم البنك، سيتم التحقق من رقمك المرتبط بحسابك البنكي، لذا تأكد من رقم واتساب هو نفس الرقم المرتبط بحسابك المصرفي.





الخطوة الرابعة: بمجرد اكتمال عملية التحقق عبر رسائل SMS،ستحتاج إلى تعيين رقم التعريف الشخصي UPI لإجراء معاملات مشابهة لتلك الموجودة في التطبيقات الأخرى.





الخطوة الخامسة، اضغط على تم Done لإنهاء إعداد خدمة WhatsApp Pay، وسيقوم واتساب الآن بالتحقق من البنك الذي تتعامل معه وسحب جميع الحسابات المسجلة برقمك، بعد ذلك ستظهر لك طريقة الدفع المدرجة في صفحة المدفوعات.





- كيفية إرسال واستقبال الأموال عبر واتساب:





1. افتح دردشة الشخص على تطبيق واتساب، الذي تريد إرسال الأموال إليه، ثم اضغط على إيقونة المرفقات والتي تظهر على شكل مشبك الورق.





2. اضغط على الدفع وأضف المبلغ الذي تريد إرساله إلى الفرد، يمكنك أيضا إضافة ملاحظة.





3. لإكمال عملية الدفع عبر واتساب، أدخل رمز (UPI PIN) الخاص بك.





4. بمجر اكتمال المعالمة، ستتلقي رسالة تأكيد تظهر مباشرة في نافذة المحادثة.