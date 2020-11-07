إلغاء نظام الكفيل بالسعودية.. برلماني: يمنح العامل حرية التنقل

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب بقرار المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل من مارس المقبل مؤكدا أن هذا القرار المهم سيسمح للعمالة الأجنبية ومنها المصرية حرية الانتقال بين المؤسسات المختلفة بعد انتهاء فترة التعاقد بمعنى أن انتهاء تعاقد العامل مع المؤسسة يتيح له فرصة الانتقال لشركة أخرى وهو نظام لم يكن موجود من قبل.





ووجه " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم، تحية قلبية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولولى العهد الامير محمد بن سلمان وللحكومة السعودية على هذا القرار التاريخى الذى لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من العمالة العربية والمصرية معربا عن أمله فى ان تقوم جميع الدول العربية التى تطبق نظام الكفيل باتخاذ قرارات فورية بإلغائه.





تجدر الاشارة الى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.