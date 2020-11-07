AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تصلي من أجل بايدن.. إسرائيل تكشف خسائرها حال فوز خصم ترامب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
بايدن
بايدن
Advertisements
سمر صالح
تزامنًا مع اقتراب المرشح جو بايدن من الفوز في الانتخابات الأمريكية، تكشف إسرائيل عن خسائرها حال تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا وفقًا لما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.


وحذر الصحفي الإسرائيلي "تسفي يحزقيلي" بـ" معاريف" من أن فوز بايدن يعني استمرار نظام حسن روحاني فى حكم إيران قائلًا: "لو استمر ترامب لكان سقوط روحاني مسألة وقت فقط".


وتابع "تسفي يحزقيلي" أنه "حال فوز بايدن ستستفيد إيران بشكل كبير، لكن فوز ترامب يعني عدم استمرار نظام روحاني بسبب في الظروف الحالية التي عانت منها طهران فى ظل  إدارة ترامب من عقوبات وكورونا وعزلة هائلة"، مؤكدًا أن الإيرانيين يصلون خمس مرات في اليوم من أجل نجاح بايدن.


وأضاف أن "وصول بايدن للبيت الأبيض يمنح نظام روحاني فرصة أخرى للاستمرار لأنهم يعرفون أنه إذا حدث ذلك فإن حكمهم سيستمر لبضع سنوات جيدة أخرى وسيظل حزب الله قويًا وكذلك سوريا".


وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى تصريحات بايدن التي أكد خلالها أنه سيعود إلى الاتفاق النووي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. إسرائيل تفضل جو بايدن لهذه الأسباب

تل أبيب تستعد لفوز بايدن.. خريطة بالمكاسب الإسرائيلية بعد الانتخابات الأمريكية

إسرائيل تقول نعم لـ ترامب.. كبار حاخامات الصهيونية يساندونه.. تل أبيب تؤيده.. حملات يهودية لدعمه.. وتعرف على مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حال فوز بايدن

انتخابات أمريكا في الصحافة الإسرائيلية.. 77% من يهود الولايات صوتوا لبايدن و21% لـ ترامب.. الإعلان عن الفائز بهذا التاريخ.. وإعادة فرز الأصوات والذهاب للمحكمة العليا طريق دونالد الوحيد للبقاء رئيسا

الحرب مع إيران.. إسرائيل في مأزق حال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

ترشيحاتنا

إيران تصلي من أجل بايدن.. إسرائيل تكشف خسائرها حال فوز خصم ترامب

شاهد.. أول ظهور لـ درة وهاني سعد بعد الزواج

بعد حفل زفافها .. هنادي مهنا تتصدر جوجل

قرار مدرب.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع منتخب مصر

رقص هستيري لـ محمد الشرنوبي وزوجته بفرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ماذا يقال عند سماع الأذان الفجر ؟.. اغفر كل ذنوبك بدعاء واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور