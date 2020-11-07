اعتقال شخص هدد بهجمات إرهابية حال خروج ترامب من البيت الأبيض

اعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصا هدد بشن هجمات إرهابية في أمريكا حال فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وإذا خرج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الأبيض، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وقبضت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة، على رجل هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية .





وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل "مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هؤلاء الديمقراطيين".





وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الرئاسي.





ويحرز بايدن حاليا تقدما في بنسلفانيا، الولاية الأساسية التي تعد 20 من كبار الناخبين والتي يمكن أن تمنحه النصر.

ويتقدم في هذه الولاية بفارق حوالى 29 ألف صوت لكن لم تعلن أي محطة أمريكية فوزه في تلك الولاية.

وإذا فاز في تلك الولاية الصناعية فسيصبح الرئيس الأمريكي الـ46 بغض النظر عما يحصل في عمليات الفرز الأخرى.

ومنذ الأمس اعتمد ترامب لهجة أقل حدة من اليوم السابق حين تحدث عن انتخابات «مسروقة» لكنه بقي غامضا بالنسبة لنواياه.



