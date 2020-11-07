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أخبار البلد

كبار السن يدلون بأصواتهم في مدرسة الفاروق بدار السلام.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى - مريم عزت - عمر خالد
حرص العديد من فئة كبار السن على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بمساعدة رجال الشرطة في محيط لجنة مدرسة الفاروق 2 بدائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة.

والتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة قبل الدخول للجان الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا.

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء

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