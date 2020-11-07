بحضور وزير الاتصالات.. انطلاق قمة تكني للتكنولوجيا ورواد الأعمال بمكتبة الإسكندرية

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات النسخة السادسة من قمة تكني للتكنولوجيا ورواد الأعمال، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السويدي بالقاهرة، بمكتبة الاسكندرية، والتي تستمر على مدار ٣ أيام حتى ٩ نوفمبر.





وشهدت القمة حضور عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، ومئات من الشباب ممثلين ما يزيد على 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا، من اللاعبين الأساسيين من المسئولين والخبراء ومشاهير التكنولوجيا والاتصالات والتقنيين، إلى جانب عدد كبير من كبار المستثمرين ورواد الأعمال الشباب في مصر، والشركات الناشئة التي أمامها فرصة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال.





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وقال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني،خلال الافتتاح، إن القمة تنعقد في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، التي أثرت في جميع مناحي الحياة. وأضاف القاضي " إننا هنا اليوم ليعرض رواد الأعمال مشروعاتهم وابدعاتهم أمام حشد من المستثمرين، والمسئولين والخبراء والتقنيين وأصحاب ومديري الشركات الكبرى التي تعمل في سوق التكنولوجيا، من أجل تبادل الأفكار وعرض المشروعات وتشجيع الشباب على بدء المشروعات من أجل للمساهمة في دفع عجلة التنمية والتطوير.



