AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور وزير الاتصالات.. انطلاق قمة تكني للتكنولوجيا ورواد الأعمال بمكتبة الإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:23 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات النسخة السادسة من قمة تكني للتكنولوجيا ورواد الأعمال، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير السويدي بالقاهرة، بمكتبة الاسكندرية، والتي تستمر على مدار ٣ أيام حتى ٩ نوفمبر.

وشهدت القمة حضور  عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، ومئات من الشباب ممثلين ما يزيد على 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا، من اللاعبين الأساسيين من المسئولين والخبراء ومشاهير التكنولوجيا والاتصالات والتقنيين، إلى جانب عدد كبير من كبار المستثمرين ورواد الأعمال الشباب في مصر، والشركات الناشئة التي أمامها فرصة لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والاتصال.

اقرأ أيضا:

وقال المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني،خلال الافتتاح، إن القمة تنعقد في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، التي أثرت في جميع مناحي الحياة.  وأضاف القاضي " إننا هنا اليوم ليعرض رواد الأعمال مشروعاتهم وابدعاتهم أمام حشد من المستثمرين، والمسئولين والخبراء والتقنيين وأصحاب ومديري الشركات الكبرى التي تعمل في سوق التكنولوجيا، من أجل تبادل الأفكار وعرض المشروعات وتشجيع الشباب على بدء المشروعات من أجل للمساهمة في دفع عجلة التنمية والتطوير.   

ومن المقرر عقد بعض الفعاليات افتراضيا ونقل جميع الفعاليات عبر السوشيال ميديا نظرا لجائحة كورونا التي تجتاح العالم.   

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصراع من أجل التفوق التكنولوجي ورواندا

وسط إجراءات احترازية.. قمة تكني 2020 تستقبل زوارها السبت بمكتبة الإسكندرية

غدا.. انطلاق قمة تكني بمكتبة الإسكندرية لبحث صناعة الألعاب الإلكترونية 

بمشاركة 500 شركة.. وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر Summit Techne بمكتبة الإسكندرية غدا

قمة تكني تناقش مستقبل الألعاب الإلكترونية.. ورئيس الاتحاد: 200 مليار دولار حجم هذه الصناعة حول العالم وستشهد نموا كبيرا الفترة المقبلة رغم أزمة كورونا

وزير الاتصالات يفتتح قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال تكنى 2020

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن انتخابات اتحاد الكرة

الحمد لله negative.. ميريهان حسين تعلن نتيجة تحليل pcr

تقارير: طرد ترامب من البيت الأبيض بهذه الطريقة حال رفضه المغادرة

دعاء الخوف.. الحل الأمثل للبعد عن القلق

يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور

شاهد| وزير الداخلية يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. وأجهزة الوزارة فى حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا