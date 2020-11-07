الشباب والرياضة: إشهار فرع للاتحاد المصري لتنس الطاولة في الوادي الجديد

أعلن بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم السبت، عن الانتهاء من إشهار فرع للاتحاد المصري لتنس الطاولة بالمحافظة.





وقال "شوقي"، في بيان صحفي، إن المديرية انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإشهار الفرع مع الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة للفرع على مستوى المحافظة كما أن إشهار فرع للاتحاد سيسهم بشكل مباشر في التوسع بنشر اللعبة في شتى ربوع المحافظة وتبني المواهب وصقلها من خلال الكوادر المدربة.

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وأضاف، أن مجلس إدارة الفرع بالوادي الجديد، يتكون من أسعد فرح "رئيسًا"، وعضوية كل من: محمود فريد فخري، محمد سالمان مسلم، أحمد عبد العال بدوي، ومينا سمير عطا الله.





من جانب اخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، عن وصول 131 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان صحفي، انه تم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.



