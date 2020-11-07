AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم، السبت، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمدرسة الجبرتي بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث تجرى الانتخابات على مستوى 13 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.


وأكد الدكتور أندريه زكي، في تصريحات له، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطني ودستوري لصناعة الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة.


وأعرب عن سعادته في المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات هى عرس الديمقراطية وأن مصر مرت في الفترات الماضية بعدد من التغيرات المهمة.


وقال إن مصر مرت بمجموعة من التغيرات المهمة على الصعيد الاقتصادي، حيث نشهد العديد من المشروعات القومية الهامة والاستثمارات والطرق والكباري والمدن الجديدة، وجعلت مصر دولة صامدة في مواجهة جميع التحديات حتى في أزمة كورونا.


وأضاف أن التغيرات التى تمر بها مصر ارتبطت بتغيرات اجتماعية من أهمها المبادرات الرئاسية والتى ربطت التقدم الاقتصادي بالتغيرات الاجتماعية، وأن عملية اختيار نواب البرلمان تجعل الديمقراطية فعل على الأرض وتبني العملية التشريعية والسياسية أيضا، وبالتالي التطور الاقتصادي المرتبط بالتغيرات الاجتماعية والبناء التشريعي يجعلنا نشعر بالفخر ببلادنا.


ووجه الدكتور أندريه زكي دعوة لجموع المصريين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم في البرلمان، مشيرا إلى أن هذه العملية من الاختبار تجعل من المواطنة فعلا حرا على أرض الواقع، مؤكدا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قيادات الدولة لمواصلة دورهم في بناء بلادنا مصر.
رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة
رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة
رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة
رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة
رئيس الطائفة الإنجيلية بعد الإدلاء بصوته: فرصة حقيقية لترسيخ دولة المواطنة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بـ فيروس كورونا المستجد

بعد إصابته بـ كورونا.. بطريرك الكاثوليك لـ رئيس الإنجيلية: نصلي من أجل شفائك

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بـ "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"

الحوار العربي الأوروبي بمنتدى "الإنجيلية" يناقش خبرات دولية لمواجهة كورونا

بعد شفائه من كورونا.. رئيس الطائفة الإنجيلية: الله ترأف عليَّ وعلى أسرتي

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن انتخابات اتحاد الكرة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

أحمد فتحي يكشف عن أول عرض تلقاه من بيراميدز

ضربة جديدة لـ الإخوان وتركيا.. فيسبوك تحذف 8000 حساب للجماعة المحظورة تنشط من 8 دول

فوز بايدن.. وصول الديمقراطيين للحكم في أمريكا ينقذ إسرائيل من الذهاب لانتخابات رابعة

رقص هستيري لـ محمد الشرنوبي وزوجته بفرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا