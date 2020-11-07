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حوادث

ضبط مجرم استولى على أموال راغبي العمل بزعم قدرته على تعيينهم بشركة طيران

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:40 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم  بإحدى شركات الطيران.

وتمكن قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، ومطلوب ضبطه فى (15) قضية آخرها قضية نصب ، وبحوزته (مبلغ مالى – خاتم ألماس – هاتف محمول – طلبات تعيين بإحدى شركات الطيران) حال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة .

وبمواجهته الأحكام الصادرة ضده أقر بها ، واعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى شركات الطيران لسابقة عمله بذات الشركة ، وأضاف بأن المبلغ المالى والخاتم المضبوطين بحوزته من متحصلات نشاطه.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه (6) وقائع نصب بالأسلوب المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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