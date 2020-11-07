في أول يوم.. إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالشرقية.. صور

شهد أحد المقارات الانتخابية بمحافظة الشرقية، إقبال كثيف من المواطنين و الشباب للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية.





وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية ، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك اليوم و غد وفى حالة الإعادة، تجري أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.





وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".





وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية و القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت.