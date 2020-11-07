AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط نصاب يستدرج المواطنين عبر الفيس بوك

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:32 م
المتهم
المتهم
Advertisements
محمد صبري
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال بزعم قدرته على توفير عملات مقلدة من خلال موقع "فيس بوك" .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة المطرية ، تلاحظ لها قيام عدد 3 أشخاص بالتشاجر فيما بينهم .

بإستبيان الأمر تم ضبط (طرف أول- عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالمطرية "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "  مبلغ مالى ، هاتف محمول، ورقة مالية فئة 200 جنية "مقلدة"، طرف ثان –شقيقان مقيمان بمحافظة البحيرة).

بالفحص تبين سابقة تعرف الطرف الثانى على الأول من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا مع الأول على إستبدل مبلغ مالى 1000 جنيه مقابل 2000 جنية "مقلدين" والتقابل بمحل الضبط لإتمام عملية التبديل.

وعقب ذلك قام الأول بمغافلتهما والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظتهما فإختمرت فى ذهنهما فكرة إستدراجه بدعوى رغبتهما فى تبديل مبالغ مالية بعملات مقلدة وإتفقوا على التقابل بمحل الضبط وعقب وصول الأول قاما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثان إصابته .

بمواجهة الطرف الأول إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير عملات ورقية مقلدة عبر موقع التواصل الإجتماعى بإستخدام العملة الورقية المقلدة المضبوطة بحوزته، وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط رجل شرطة مزيف يسرق المواطنين بالمطرية

حبس سائق انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

ضبط عامل بحوزته أوراق مالية مزيفة بمدينة السلام

حبس عامل يروج عملات مزورة بالسلام

ضبط 10 آلاف جنيه مقلدين بحوزة شخصين قبل ترويجها بالقاهرة

استغلال النساء في المتعة الحرام.. قصة رجل و5 فتيات روجوا للرذيلة.. ضبط فتاة تدعو لممارسة الدعارة

ترشيحاتنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

ضربة جديدة لـ ترامب.. إيهود أولمرت يهاجمه ويرحب بـ بايدن

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا

خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة القادمة

ضاقت بهما القاعات.. عروسان يحتفلان بزفافهما بين الشارع والمقهى

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا