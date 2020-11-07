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أخبار البلد

انتهاك للشرعية والقانون الدولي.. مصر تدين هدم القوات الإسرائيلية لمنازل المواطنين بقرية فلسطينية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:32 م
أهالي القرية الفلسطينية
أهالي القرية الفلسطينية
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محمد وديع
أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلًا ومبنىً في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، وأن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس "كورونا"، فضلًا عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودمرت الجرافات الإسرائيلية القرية البدوية الصغيرة بأكملها، واقتلعت الخيام وحظائر المواشي والألواح الشمسية، باعتبارها مبنية بطريقة غير قانونية، ولوقوعها بالقرب من قاعدة تدريب عسكري تابعة للجيش الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، وصلت العربات العسكرية الإسرائيلية القرية مساء 4 نوفمبر، وأمهلت السكان 10 دقائق لإخلاء المساكن، وبدأوا بتجريف وتدمير المساكن والمباني التابعة لها، والتي يقطنها حوالي 80 شخصًا. كما قاموا بتدمير خزانات المياه ومحطة الطاقة الشمسية.

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