وزير الأوقاف: الوطنية ليست مجرد شعارات ترفع أو ادعاءات لفظية بل واجب وتضحية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوطنية ليست مجرد شعارات ترفع أو ادعاءات لفظية، فالوطني الحقيقي هو الذي تجده في مقدمة الصفوف في خدمة وطنه.





وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية، "إذا كان هناك من يضحون بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن العزيز كي يظل مرفوع الرأس عالي الهامة، فإن على كل منا دور يؤديه تجاه وطنه، سواء من خلال إتقانه لعمله أم من خلال حرصه على المشاركة الإيجابية في كل ما يحقق مصلحة وطنه".





وأدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بعد انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل صباح اليوم، السبت.





وانطلقت صباح اليوم، السبت، ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انتهائه بالخارج، حيث استمر على مدار الثلاثة أيام الماضية.





ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





وبالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.



