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اقتصاد

الاتصالات: مركزنا الثاني من حيث حجم صفقات الشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:00 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
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ولاء عبد الكريم
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته خلال فعاليات النسخة السادسة من قمة تكني 2020 التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحتل المركز الثاني من حيث حجم صفقات الشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآلي بعدد الشركات التي يتم إنشائها في هذا الاتجاه وهو ما يدفعنا إلى الاهتمام والعمل أكثر للحفاظ على المركز وتوسيع قدرات الشباب. 

وأشار الوزير إلى زيادة عدد المتدربين من الشباب من خلال مبادرات وبرامج الوزارة من 4 آلاف مترب إلى 115 شاب و شابة في 2020 بتكلفة 400 مليون جنيه. 

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واففتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية، قمة تكنى 2020 اليوم السبت  ويشارك بها 250 متحدثًا يمثلون 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ودول شرق آسيا وأمريكا وكندا.
 
وتناقش القمة التى تعقد من 7 إلى 9 نوفمبر على مدار أيامها الثلاث 9 محاور رئيسة هى: تكنولوجيا المعمار والاستثمار العقارى، الألعاب الإلكترونية، التكنولوجيا الرياضية، الاستدامة والبيئة، تكنولوجيا التسويق والإعلام، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، برنامج تدريب المستثمرين، أكاديمية الشركات الناشئة.
 

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