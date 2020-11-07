AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سفير السويد: كورونا غيرت تماما طريقة تلقي الرعاية الصحية والعمل والدراسة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:00 م
كورونا
كورونا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال يان تسليف السفير السويدي في جمهورية مصر العربية، إن دولة السويد هي أكثر دولة مبدعة عالميا غير أن مصر بدأت تنافسها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال قمة تكنى سوميت 2020  اليوم السبت أنه بسبب جائحة كورونا أصبح على الدول والأفراد التعامل بضرورة أكبر مع التحديات التي تواجهم بسبب تلك الجائحة، مشيرة إلى أن الابداع أصبح ضرورة وليس رفاهية. 

اقرأ أيضا:

وأكد  أن كورونا غيرت تماما طريقة تلقي الرعاية الصحية وطريقة العمل والدراسة وحتى التسلية والترفيه، لافتا إلى أن المنازل تحولت إلى مكاتب ومدارس وساعات ترفيه في الوقت نفسه.

أشار إلى أن أكثر المجالات التي تشهد نمو هي الرعاية الصحية، مشددة على دعم دولته والشركات السويدية بالكامل للشركات الناشئة ومبتكري حلول الرعاية الصحية. 

وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة والبرامج التدريبية الداعمة لريادة الأعمال، لاسيما مع حجم الابداع الذي تتمتع به مصر، مضيفًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم تلك الشركات، بالإضافة إلى المنصة التي تجمع كل ذلك، مثل قمة تكني ساميت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفريقيا تقترب من تسجيل 2 مليون إصابة بـ كورونا

للمرة الثانية خلال 6 أشهر.. «ستاندرد آند بورز» تقرر الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى

الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية: حجم تطوير القطاع سجل 200 مليار دولار عالميا

الغرف التجارية: الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال تكاتف جهود الحكومة

سفير السويد: قمة تكني ساميت ستظهر العديد من الأفكار الإبداعية التي تدعم النمو الاقتصادى في مصر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

"دنيا سمير غانم" بصحبة عدد من نجوم الفن في فرح "هنادى مهنى"

متى يمتد عقد الإيجار إلى أحد ورثة المستأجر؟.. قانوني يجيب

"نور وموني".. نجلاء بدر تشارك صورة مع جميلة عوض

حدود العلاقة بين المرأة والرجل في العمل

جريمة مروعة.. العثور على أشلاء أطفال في علبة دجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا