سفير السويد: كورونا غيرت تماما طريقة تلقي الرعاية الصحية والعمل والدراسة

قال يان تسليف السفير السويدي في جمهورية مصر العربية، إن دولة السويد هي أكثر دولة مبدعة عالميا غير أن مصر بدأت تنافسها خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح خلال قمة تكنى سوميت 2020 اليوم السبت أنه بسبب جائحة كورونا أصبح على الدول والأفراد التعامل بضرورة أكبر مع التحديات التي تواجهم بسبب تلك الجائحة، مشيرة إلى أن الابداع أصبح ضرورة وليس رفاهية.





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وأكد أن كورونا غيرت تماما طريقة تلقي الرعاية الصحية وطريقة العمل والدراسة وحتى التسلية والترفيه، لافتا إلى أن المنازل تحولت إلى مكاتب ومدارس وساعات ترفيه في الوقت نفسه.





أشار إلى أن أكثر المجالات التي تشهد نمو هي الرعاية الصحية، مشددة على دعم دولته والشركات السويدية بالكامل للشركات الناشئة ومبتكري حلول الرعاية الصحية.





وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة والبرامج التدريبية الداعمة لريادة الأعمال، لاسيما مع حجم الابداع الذي تتمتع به مصر، مضيفًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم تلك الشركات، بالإضافة إلى المنصة التي تجمع كل ذلك، مثل قمة تكني ساميت.