قنصل فرنسا: إطلاق حضانة لدعم ريادة الأعمال يربط الدول الأفريقية بفرنسا

قالت جانينا هريرة القنصل الفرنسية في الإسكندرية أن قمة "تكني ساميت" تشهد تطورا مستمرا عاما عن الاخر مشيرة إلى الدور الذي تلعبه القمة في جمع القطاع الخاص مع الحكومة وشباب رواد الأعمال في الوقت نفسه.





وأكدت في كلمتها خلال افتتاح قمة تكني ساميت في دورتها السادسة اليوم على أن قدرة القمة على عقد الحدث على الرغم مما تواجهه من صعوبات مشددة على أن الحكومة الفرنسية لديها حضانة لدعم ريادة الأعمال في مجال العقارات والفنية المستدامة، مشيرة إلى أن فرنسا تسعى من خلال تلك الحضانة إلى ربط فرنسا بالسوق الإفريقية.





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لفتت إلى أن فرنسا أطلقت منذ شهور سابقة مسابقة لرواد الأعمال وتقوم قبل نهاية العام الجاري بالاعلان عن الفائزين، مشددة على أن الحكومة والشركات الفرنسية في دعم رواد الأعمال في مصر والشرق الأوسط.



