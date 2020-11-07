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أخبار البلد

انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:01 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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ياســـمين بدوي
شهدت اللجان الانتخابية المنعقدة في المدارس التابعة لـ إدارة حدائق القبة التعليمية، إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.


وأعلنت غرفة عمليات متابعة الانتخابات المنعقدة بإدارة حدائق القبة التعليمية، انتظام سير العملية الانتخابية بمدارس الإدارة.


وأكدت غرفة العمليات أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع اللجان الانتخابية، حيث حرص الجميع على ارتداء الكمامات خوفا من كورونا.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة
انتخابات بالكمامات.. 15 صورة ترصد الأجواء الانتخابية في لجان حدائق القبة

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