لدعم الاقتصاد القومي.. بيئة البرلمان تثمن خطة الحكومة لتطوير واحة ومحمية سيوة

أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التى أكدت فيها أن خطة تطوير واحة سيوة تتضمن تطوير محمية سيوة المقامة على مساحة 7000 كيلو متر مربع وسيتم العمل على الجزء الأول الخاص باللوائح والتشريعات بإصدار قانون أو تشريع معين لضبط الأنشطة داخل المحمية وأن 97% من العاملين في محمية سيوة من المجتمع المحلى، أي من أهل الواحة وأنه تم تدريبهم من خلال الوزارة وتأهيليهم لمزاولة مهنة الباحث والحارس البيئى والكشف عن الطبيعة والحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات بالمنطقة.









وأعلن "السويدى"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، تأييده التام للحملة التى أطلقتها وزارة البيئة منذ شهر للسياحة البيئية للترويج للمحميات الطبيعية من ضمنهم سيوة باعتبار أن السياحة البيئية في الفترة المقبلة ستساهم في دعم الاقتصاد القومى بقوة، مطالبا الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه الحملة.









تجدر الإشارة إلى أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أكدت أن تكلفة تطوير واحة سيوة لن تقل عن 70 أو 80 مليون جنيه، حتى نحدث تطويرا حقيقيا ونقدم خدمات داخلها.









وعن الجدول الزمنى المقرر لتطوير المحمية، أوضحت أنه سيتم خلال عام أو عام ونصف العام، متابعة: "نحن نحتاج خدمات وترويجا أكثر للسياحة العلاجية المصرية على مستوى العالم، لأنها مقصد مهم جدا".



