AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين للإجراءات الوقائية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:17 م
تطبيق القانون
تطبيق القانون
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب،إن ما تشهده غالبية دول العالم من زيادة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا تعتبر بمثابة جرس إنذار خطير مطالبا بضرورة أن يكون هناك حرصا كبيرا من الدولة المصرية حكومة وشعبا على الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

وحذر "الحناوى" فى بيان أصدره اليوم، من التهاون في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بضرورة ارتداء الجميع للكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة حازمة وحاسمة ضد المخالفين والمتساهلين في إجراءات الوقاية خصوصا في المناطق المزدحمة ووسائل النقل والمواصلات. 

وأكد النائب محمد هانى الحناوى أن الحكومة خاصة داخل مختلف الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات والهيئات التابعة للدولة مطالبة بتطبيق التدابير الاحترازية على جميع العاملين بهذه المؤسسات الحكومية،مطالبا الاجهزة المختصة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين للتدابير الاحترازية لفيروس كورونا خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية المؤتمر:الإهمال في مواجهة كورونا ينذر بعواقب كارثية على مصر

فرج عامر: التهاون والاستهتار بفيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية

مد التصالح 6 أشهر مع تسهيلات في الرسوم.. ماذا ينتظر مخالفي البناء؟

استشاري مناعة: تزايد إصابات كورونا في مصر مع قرب الشتاء "جرس إنذار"

انفراجة جديدة.. عودة صلاة الجنازة في المساجد وإقامة الأفراح بالقاعات المكشوفة.. والنواب: كورونا مستمر والغرامات والحذر مطلوب

مكافحة كورونا: الدولة ستشدد الإجراءات حال حدوث أي خلل أو زيادة في الإصابات الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

عروض الإعارة تنهال على أحمد ريان.. والأهلي يطالبه بتمديد تعاقده

محافظ دمياط تكشف سبب وفاة مواطن بأحد اللجان الانتخابية ..التفاصيل

يسبق فقدان الشم والتذوق.. علامة تفيد الإصابة بـ كورونا

الأهلي يعود للتدريبات.. موسيماني يرفض فكرة التفوق المعنوي للمنافس قبل نهائي دوري الأبطال

تقارير: ترامب غاضب من الجميع ويشاهد التليفزيون كثيرا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يعلق على أزمة شارة القيادة مع المنتخب .. أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا