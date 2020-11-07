لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين للإجراءات الوقائية

قال النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب،إن ما تشهده غالبية دول العالم من زيادة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا تعتبر بمثابة جرس إنذار خطير مطالبا بضرورة أن يكون هناك حرصا كبيرا من الدولة المصرية حكومة وشعبا على الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.





وحذر "الحناوى" فى بيان أصدره اليوم، من التهاون في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بضرورة ارتداء الجميع للكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة حازمة وحاسمة ضد المخالفين والمتساهلين في إجراءات الوقاية خصوصا في المناطق المزدحمة ووسائل النقل والمواصلات.





وأكد النائب محمد هانى الحناوى أن الحكومة خاصة داخل مختلف الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات والهيئات التابعة للدولة مطالبة بتطبيق التدابير الاحترازية على جميع العاملين بهذه المؤسسات الحكومية،مطالبا الاجهزة المختصة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين للتدابير الاحترازية لفيروس كورونا خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا