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برلمان

فرج عامر: تخصيص السيسي 3.5 مليار جنيه لمعهد الأورام دليل على اهتمامه بصحة المواطنين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:20 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة التى أكد فيها أنه فور علم الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن التبرعات لم تكن كافية لاستكمال المعهد القومى الجديد للأورام "500 - 500" وجه بتخصيص 3.5 مليار جنيه، وتوجيهه بالانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام، بعدما كان مقرر لها 6 سنوات هى دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بصحة المواطنين.

وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم انه منذ ان تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم منذ أكثر من 6 سنوات وهو يعطى اولوية قصوى لملف تطوير وتحديث المنظومة الصحية فى مصر، مشيدا بإنجاز الرئيس السيسى ولأول مرة فى تاريخ مصر قانون التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تنفيذه فى عدد من المحافظات لتقديم افضل رعاية صحية وتحقيق مبدأ المساواة بين القادرين وغير القادرين فى التمتع بالعدالة فى الرعاية الصحية .

وأكد المهندس محمد فرج عامر على الاهمية القصوى لمعهد الاورام الجديد 500 500 خاصة أنه سيقدم افضل رعاية مجانية لغير القادرين من أهالينا البسطاء والفقراء، مشيدا بالمتابعة المستمرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لإنجاز هذا المشروع القومى الكبير
  
كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بالخدمات الطبية المتكاملة التى تقدمها المنظومة الصحية التابعة لجامعة القاهرة، مؤكدا اهمية الدور الكبير الذى تقوم به مستشفيات جامعة القاهرة فى علاج المرضى بالمجان خاصة من غير القادرين 

كان الدكتور محمد عثمان الخشت أكد أنه تم زيادة عدد الأسرة في مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، من 25 سرير إلى 113 سرير، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى ساعدنا في تطوير مستشفى ثابت للأمراض المعدية ووجه بتخصيص 500 مليون جنيه، لرفع كفاءتها وإدخال أحدث المعدات الطبية إليها".

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