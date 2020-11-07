عربية النواب تشيد بإلغاء السعودية لنظام الكفيل

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بقرار المملكة العربية السعودية، بإلغاء نظام الكفيل في ضوء "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" المقرر إطلاقها مارس المقبل داخل المملكة، والتى تعطى الحق لجميع الوافدين فى حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.









ووصف "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، هذا القرار من المملكة العربية السعودية بالتاريخى وغير المسبوق، موجها التحية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة الإنسانية التى كانت تمثل حلما للعمالة العربية والمصرية داخل السعودية، مؤكدا أنها سوف تعمل على جميع المشكلات التي كان يعانى منها غالبية الوافدين المصريين من نظام الكفيل.









وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن شكره وتقديره للرؤية الشاملة والواعية للمملكة، وعلى رأسها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته التامة فى أن هذه المبادرة ستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة لصالح العمالة الوافدة للمملكة وأيضا لصالح الاقتصاد السعودى لأنها تفتح المجال واسعا أمام العمالة العربية والمصرية للتحرك بين الأعمال المختلفة في المملكة العربية السعودية.