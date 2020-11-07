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أخبار البلد

عبد الحليم يوسف: سياحة طب الأسنان الكنز المفقود في مصر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أطلق الدكتور عبدالحليم يوسف استشاري وخبير سلوك المستهلك، والأمين العام المساعد لمنظمة أفرواكت دعوة لمشروع "سياحة طب الأسنان" ربما يمثل طرحا جديدا ومختلفا للسياحة الصحية والعلاجية بمصر.

ذكر دكتور عبدالحليم فى تصريحات صحفية أنه بالإمكان أن يكون طب الأسنان المصري قاطرة للسياحة العلاجية واختيار مصر كأحد الوجهات العالمية لتقديم خدمات طب الأسنان لمختلف السائحين من كل أنحاء العالم.

أوضح استشاري وخبير سلوك المستهلك خلال كلمة له فى مؤتمر اتحاد طلاب الجمعيات العلمية لطب الأسنان بمصر ( EADS  ).

 انه طبقا للإحصائيات الحديثة في مجال سياحة طب الأسنان (Dental Tourism) تستحوذ الهند على نسبة 14%، وتايلاند 14%، وبولندا 13%، وتركيا 6% بالإضافة إلى النمسا وبلغاريا بنسب 3% لكل منها.

 أشار إلى ازدياد الطلب العالمي على سياحة طب الأسنان وخاصة ازدياد الطلب على زراعة الأسنان والعمليات التجميلية والتركيبات الصناعية بشكل كبير.

استكمل حديثة قائلا: على الرغم من كافة الإمكانيات البشرية الهائلة والخبرات البشرية المتميزة التي تتمتع بها مصر و أن مصر بها تعليم طب أسنان عالي الجودة كونها أولى دول المنطقة التي أسست لعلم طب الأسنان منذ عام 1925، فضلا عن كونها إحدى الوجهات السياحية العالمية المتميزة، إلا أن هذا القطاع لايزال بكرا على الرغم من مزايا نسبية أخرى تتمتع بها مصر وهي انخفاض أسعار خدمات طب الأسنان قياسا بالأسعار العالمية.

تابع حيث تحتل مصر المركز الثاني بعد الهند في تسعير خدمات طب الأسنان، وذكر أن هناك بعض الوجهات السياحية العربية و الإقليمية لا تتمتع بذات المزايا النوعية المصرية بدأت الانتباه لهذا النوع من السياحة، وأصبحت هناك شركات متخصصة في هذا المجال.

و أضاف الدكتور عبدالحليم يوسف أن هذه الفكرة يمكن لها أيضا جذب استثمارات عالمية لاستحداث و إنشاء كيانات طبية عالمية متخصصة في تقديم خدمات طب الأسنان في كافة المدن السياحية المصرية، كما أن ذلك سينعكس أيضا على حل مشكلة تزايد أعداد أطباء الأسنان في مصر ويفتح آفاقا جديدة للأطباء المصريين.

طالب بضرورة الاهتمام بأبحاث التسويق وسلوك المستهلك المرتبطة بهذا القطاع وأن تولى وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة وشركات السياحة المتخصصة و الجهات المعنية الأخرى أولوية قصوى لهذا القطاع الجديد لما يوفره من فرص واعدة.

ناشد شباب أطباء الأسنان بتغيير منهج تفكيرهم وضرورة تعلم مهارات لغوية ومهارات ريادة الأعمال خصوصا في هذا القطاع وتكوين شراكات شبابية وإطلاق مشروعات تختص بسياحة طب الأسنان في كافة المدن السياحية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بدلا من التفكير التقليدي وتكدس العيادات في المدن المصرية.

عبد الحليم يوسف: سياحة طب الأسنان الكنز المفقود في مصر
عبد الحليم يوسف: سياحة طب الأسنان الكنز المفقود في مصر
عبد الحليم يوسف: سياحة طب الأسنان الكنز المفقود في مصر

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