أخبار الفن.. إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.. إصابة أحمد رزق أثناء تصوير مسلسله الجديد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير الآتي:









شارك الإعلامي "رامي رضوان" صور تجمعه بزوجته وعدد من نجوم الفن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من حفل زفاف الفنانة "هنادي مهنا".







قررت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح، نظرا للظروف الطارئة والخاصة بحالة الجو في محافظة الإسكندرية.









لقي مغني الراب الأمريكي الشهير "كينج فون" مصرعه إثر إصابته بعيار ناري متبادل.









نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام "، تظهر سلمي ابو ضيف في الصورة مع الفنانة تارا عماد و هم يبتسمون سويا صاعدين السلالم.





