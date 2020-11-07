رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور

أدلى عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد خالد دبور بمدينة المحلة الكبرى والتي انطلقت جولتها الثانية صباح اليوم السبت.





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وبدأت الحملة فى أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد.



