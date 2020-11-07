AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:40 م
رئيس حزب العدل
رئيس حزب العدل
Advertisements
احمد علي
أدلى عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد خالد دبور بمدينة المحلة الكبرى والتي انطلقت جولتها الثانية صباح اليوم السبت.

اقرأ أيضًا:

وبدأت الحملة فى أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 7 و8 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسماعيلية.
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور
رئيس حزب العدل يدلى بصوته في انتخابات النواب بمسقط رأسه بالمحلة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار إقبال مرشحي مجلس النواب بمجمع محاكم طنطا

محافظ الغربية يتفقد مقرات مبيت قوات تأمين انتخابات مجلس النواب بزفتي والسنطة..صور

رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الغربية استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020

محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات ويتفقد لجان انتخابات مجلس النواب

تأخر فتح 13 لجنة انتخابية بالغربية بسبب مندوبي مرشحي مجلس النواب

أفراد القوات المسلحة يساعدون سيدة عجوزا على كرسي متحرك بلجان انتخابات الغربية

ترشيحاتنا

جنون المال يقوده إلى الهاوية.. البلايلي يرفض الأهلي والترجي من أجل متذيل الدوري القطري

مع اقترابه من البيت الأبيض.. كيف ينظر بايدن إلى الشرق الأوسط؟

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ 12 ديسمبر

القصة الكاملة لمقتل مغني راب أمريكي شهير

إصابة الارهابى طارق الزمر بـ فيروس كورونا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة بالكرانيش.. شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا