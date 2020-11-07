السيد البدوى : سيادة مصر واستقلال قرارها يحميه شعب أبى يلتف حول زعيم قوى

أدلى الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد السابق، بصوته فى مدينة طنطا بالمقر الإنتخابى بمدرسة قاسم أمين.





وناشد البدوى، الناخبين بضرورة أداء واجبهم الإنتخابى فالكثافة الإنتخابية هى الحل الوحيد لمواجهة المال السياسى القادر على حشد أنصاره فى غياب الأغلبية السلبية الصامتة والتى لا تكلف نفسها عناء الإدلاء بصوتهم الإنتخابى لإختيار نواب الأمة والذين يشاركون فى صناعة المستقبل لخمس سنوات قادمة.





وأكد البدوى أن مصر اليوم أصبحت دولة قوية وركنًا أساسيًا وفاعلًا فى المعادلة الدولية بعد أن أستعادت مكانتها وتأثيرها الإقليمى والدولى شرقًا وغربًا وأن العلاقات بين الدول تقوم على أسس المصالح المشتركة والندية والتكافؤ وإحترام إستقلال القرار الوطنى لتلك الدول.





وتابع: "أطمئن الجميع أن سياده مصر وإستقلال قرارها يحميها شعب أبى يلتف حول زعيم قوى أستطاع أن يحقق نجاحات وإنجازات فى كل المجالات جعلت الخصم قبل الصديق ينتبه إلى قوة مصر وحكمة زعيمها فكان الإحترام والتقدير الذى تلقاه مصر من كافة دول العالم .. ولم يعد من الممكن لأى دوله صغرت أو كبرت شرقًا أو غربًا أن تتدخل فى شئوننا الداخلية أو تتجرأ على المساس بإستقلال قرارنا الوطنى توجيهًا أو حتى تلميحًا.



