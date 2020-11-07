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برلمان

محمد عبدالعزيز يدلي بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:33 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
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ماجدة بدوى
أدلى محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بصوته في دائرته الانتخابية بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، بمدرسة بيجام الثانوية بنات.

تفقد محمد عبد العزيز اللجان بدائرته الانتخابية مؤكدا أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وبإقبال مكثف وملحوظ، مشيدا بمجهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، وبدور رجال الأمن لتأمين الانتخابات بشكل يظهر الصورة المشرقة للدولة المصرية.

وطالب محمد عبد العزيز جموع الشعب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، واختيار ممثليهم في مجلس النواب بكل حرية متمنيا لمصر مزيدا من التقدم والازدهار.

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