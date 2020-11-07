جمال قرين يكتب: قراءة عن طفل المرور

لفت انتباهى الحوار الذى حدث بين طفل المرور ابن أحد المستشارين الذين نكن لهم كل احترام وتقدير باعتبارهم أداة مهمة فى ترسيخ قيم الحق والعدل والمساواة بين الناس وبدونهم تتحول المجتمعات الإنسانية إلى قطيع من الحيوانات المتوحشة التى لايحكمها قانون ولاتشريعات سوى قانون الغطرسة والقوة .





..لكن يبدو أن البعض ينسى هذه المفاهيم والتقاليد العظيمة التى تحفظ للناس أمنهم وأمانهم لذلك يرفلون فى النرجسية والأنانية المفرطة لدرجة أنهم يظنون وبعض الظن إثم أنهم فوق البشر لايعيرون القانون اهتماما والحمد لله هذا الصنف من الناس قليل جدا بالمقارنة بالسواد الأعظم من القضاة والمستشارين المحترمين الذين تمتلئ بهم قاعات المحاكم اليوم .





يقينى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى طريقها للتخلص من هذه النماذج الشاذة البعيدة عن سماحة وتواضع المصريين

والمهم فى واقعة طفل المرور وأمين الشرطة المحترم أن نأخذ بالنا من أطفالنا ونغرس فيهم قيم الخير والعدل واحترام القانون والقائمين على تنفيذه مثل أمين الشرطة الذى فوجئ بقلة أدب وغطرسة الطفل ليس عليه فحسب ولكن على كل المصريين الشرفاء وعلى الدولة بكل مؤسساتها العريقة .





لقد خرج طفل المستشار عن قيم وحضارة كل الأديان السماوية وأرجو أن يستمع سيادة المستشار وابنه السفيه الى هذه الحكاية التى يزيد عمرها على 1400سنة هجرية حينما وصل الى علم الخليفة العادل والشجاع عمر بن الخطاب وهو بالمدينة المنورة أن ابن واليه على مصر عمرو بن العاص صفع قبطيا فى سباق الخيل على الفور استدعى ابن الخطاب عمرو وابنه والقبطى المضروب وأمره أن يأخذ حقه ويصفع ابن عمرو بن العاص المعتدى هذا هو المفهوم الراقى للعدل الذى يجب أن نعلمه لأبنائنا.





ورسولنا الكريم كان يردد دائما : " إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة "أى الخبز الناشف ترسيخا أيضا لقيم التواضع والبساطة .

كذلك ربنا يحذر فى كتابه العزيز من التفاخر والتعالى على الناس بقوله : "ولاتصعر خدك للناس ولاتمشى فى الأرض مرحا ".





إذن الطفل لم يخطئ والمسئولية تقع على الأب والأم خاصة المستشار الجليل الذى أغفل تربيته وعمل على تدليله وأشعره أنه طفل مختلف عن بقية الٱخرين وفوق القانون .





ثمة خطيئة يقع فيها بعض الٱباء من عينة السيد المستشار ..وعلى فكرة هذا السلوك المشين ليس مقصورا على هذا الطفل وممكن يتكرر بين فئات أخرى تشعر فى قرارة نفسها أنها فوق البشر وفوق كل شىء، وتتحدث بعبارات وألفاظ نابية تخدش الحياء وتحمل نبرة تعالى واحتقار للٱخرين يحاسب عليها القانون.





رأينا بعضا من هذه النماذج مؤخرا وهى تخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية فى الجولة الأولى من خلال عدة فيديوهات تدينهم أيضا رئيس نادى كبير يقع فى المحظور وفى نفس الخطأ ..





ولك أن تتخيل ما الحال الذى سيكون عليه أبناء هذه الشرائح المتعالية على الناس اذا كان ٱباؤهم بهذه الأخلاق المتدنية فى تربية أبنائهم .