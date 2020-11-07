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برلمان

عمرها 80 عاما.. مسنة تدلي بصوتها في لجنة بمصر الجديدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:40 م
مسنة تدلي بصوتها
مسنة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
قامت سيدة مسنة، تبلغ 80 عاما، بالذهاب للجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، بمصر الجديدة، في الساعات الأولي من بدء التصويت باللجان، لتعطي بذلك مثالًا حيًا بأن الكسل وحب الوطن لا يجتمعان في قلب واحد.

وقالت السيدة إنها لن تتخلى أبدًا عن حقوقها التي يكفلها لها الدستور، وأنها تشارك من أجل محاربة الفساد والغلاء، حيث شددت على أهمية المشاركة وأنها الوسيلة الوحيدة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 

وبدأ المواطنون بالوفود إلي اللجان الانتخابية دون أي معوقات تمنع سير العملية الانتخابية.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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