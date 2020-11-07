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أخبار البلد

وزير الطيران المدنى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.. فيديو وصور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:50 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أدلى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب لعام 2020 بمدرسة الليسيه في مصر الجديدة .

وأكد وزير الطيران عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة السياسية الفعالة في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث إنه واجب وطنى لجميع فئات الشعب المصرى العظيم ويعد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية  لجميع المصريين فى ممارسة حقهم  الدستورى فى اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل البرلمان وذلك لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية الجديدة.

ودعا منار جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم وذلك من اجل استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة.
وزير الطيران المدنى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.. فيديو وصور
وزير الطيران المدنى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.. فيديو وصور

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