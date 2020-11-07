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تعليم

علوم عين شمس: استحداث برامج جديدة متخصصة لمواجهة الفيروسات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:44 م
كلية علوم عين شمس
كلية علوم عين شمس
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قال الدكتور "محمد رجاء " ان كلية علوم احدي الكليات العملية التي لها تاثير علي علم الفيروسات فتعتبر هي الداعم الاول لمساندة الكلية لمواجة اي فيروسات جديدة كفيروس كورونا المستجد الذي يعتبر احدي المعوقات التي تواجة العالم في الفترة الاخيرة.

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واضاف في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " ان الكلية استحدثت اربعة برامج تعتبر الدارس الاول للفيروسات وهي ( الجو فيزيا بترول ) يتعلق بالبترول والطاقة وبرنامج (التكنولوجيا الحيوية ) يختص بالتقنيات بمجال البيولوجي وتاثيرها علي الغذاء وبرنامج ( الميكروبيولوجي ) بات التقنية ولك بمرحلة البكالريوس ،اما بمرحلة الدراسات العليا المهنية لتأهيلهم للعمل لدينا برامج مميزة  وذلك لتجديد البرامج الاساسية لكلية.

واكد عميد كلية العلوم عين شمس ان الكلية سعت لتوفير اكتفائها الذاتي من المواد المعقم والمستخدمة في اتخا الاجرءات الوقائية بكافة اشكالها لافتا الي استعانة بعد الجهات الحكومية لمسناتدهم في ظل تلك الظروف. 


جدير بالذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس قال إنه تم وضع  خطة محكمة استعدادا لاستقبال طلاب الفرق النهائية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات بالمعمل المركزي بالكلية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية العلوم أنه تم تكليف المعمل المركزي الخاص بالكلية بتصنيع كميات كبيرة من المطهرات من الكحول الإثيلي وكحول جيل لمواجهة فيروس كورونا، منوها أنه يوم الأحد القادم سوف نبدأ في تصنيع كميات لاستقبال طلاب الفرق النهائية لتأدية امتحاناتهم في أمان.

وأشار الدكتور محمد إلى أن الكلية توفر كميات كبيرة من المطهرات إذا تم طلب مطهرات من كليات جامعة عين شمس، موضحا أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.

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