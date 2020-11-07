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تعليم

عميد آداب القاهرة لـ صدى البلد: امتحانات الميد تيرم تكون إلكترونية في هذه الحالة فقط

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:03 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، فهناك تشديدات كبيرة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية . 

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وأوضح "كامل" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم إجراء امتحانات الميد تيرم في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الحالي ، مؤكدًا أن الكلية مستعدة لإجراء الامتحانات بأي شكل سواء في مقر الكلية أو الكترونيا من خلال المنصة التعليمية.

وكشف عميد كلية الآداب عن أنه في حال دخولنا موجة ثانية لفيروس كورونا سيتم الاعتماد على التعليم (الاونلاين) من خلال طرح البرامج والمقررات الدراسية على منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية (البلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة .

واستطرد أنه سيتم إجراء الامتحانات الكترونيا في هذه الحالة من خلال استخدام المنصة الخاصة بالامتحانات الالكترونيه (جورنيه) ، وأشار إلى وجود وحدة للدعم الفني بالكلية لحل أي مشكلات خاصة باستخدام المنصة التعليمية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد شدد على عمداء الكليات ، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية ، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

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