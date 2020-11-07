بدء التدريبات العملية لطلاب برنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

بدأت التدريبات العملية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بمجمع الأميرية وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 نوفمبر 2020 برعاية الدكتور محمود نعمة الله رئيس الجامعة .
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جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومجمع الأميرية ، لدعم مهارات الطلاب الفنية والعملية وتدريبهم بشكل أكثر احترافية على الأجهزة والمعدات العملية بالمجمع وذلك من أجل اكتسابهم للمهارات العلمية والعملية لتأهيلهم لسوق العمل .
وكان رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية قد استقبل الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل والدكتور المهندس عادل توفيق سليمان بشارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جريسول للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .
حيث تم الاتفاق على عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مشتركة بين الطرفين ، إضافة إلى عقد ورش عمل لطلاب فى مجال الطاقة الجديده والمتجدده لدعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الجامعة فى مجال الطاقة المتجددة ودعم مهارات الطلاب الفنية والعملية وتأهيلهم لسوق العمل بالشكل الاحترافى المطلوب.