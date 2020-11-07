بدء التدريبات العملية لطلاب برنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

بدأت التدريبات العملية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بمجمع الأميرية وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 نوفمبر 2020 برعاية الدكتور محمود نعمة الله رئيس الجامعة .





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جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومجمع الأميرية ، لدعم مهارات الطلاب الفنية والعملية وتدريبهم بشكل أكثر احترافية على الأجهزة والمعدات العملية بالمجمع وذلك من أجل اكتسابهم للمهارات العلمية والعملية لتأهيلهم لسوق العمل .





وكان رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية قد استقبل الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل والدكتور المهندس عادل توفيق سليمان بشارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جريسول للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .



